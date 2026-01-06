Teatro Verdi | Mastandrea presenta il suo Migliore

Il Teatro Verdi ospita un incontro gratuito con Valerio Mastandrea, che presenta il suo spettacolo “Migliore”. L’evento si svolge nel foyer del teatro e offre l’opportunità di approfondire i temi, le visioni e i retroscena del monologo scritto da Mattia Torre. Un’occasione per conoscere meglio il progetto e scoprire il lavoro dietro le quinte, in un contesto di dialogo e confronto culturale.

Un incontro gratuito nel foyer del Teatro Verdi con Valerio Mastandrea per approfondire temi, visioni e retroscena del monologo scritto da Mattia Torre.. Il Teatro Verdi di Salerno apre il nuovo anno con un appuntamento speciale dedicato al pubblico e agli appassionati di teatro. Venerdì 9 gennaio alle ore 18.00, nel foyer del Teatro Municipale Giuseppe Verdi, l'attore Valerio Mastandrea incontrerà spettatori e stampa nell'ambito di Giù la Maschera, il ciclo di conversazioni condotto dal giornalista Peppe Iannicelli. L'incontro, a partecipazione libera e gratuita, offrirà l'occasione per entrare nel cuore di "Migliore", lo spettacolo in scena al Verdi fino a domenica 11 gennaio.

Migliore è una storia sui nostri tempi, sulle persone che costruiscono il loro successo sulla spregiudicatezza, il cinismo, il disprezzo per gli altri.

Spettacolo teatrale con Valerio Mastandrea al Teatro Verdi di Salerno.

