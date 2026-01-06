Teatro Fonderia Leopolda Sono ’Totalmente incompatibili’ e lo dicono in anteprima nazionale

Il Teatro Fonderia Leopolda di Follonica ospita in anteprima nazionale lo spettacolo “Totalmente incompatibili” con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. L’evento si terrà sabato e domenica alle 21.15, offrendo un’occasione unica di assistere alla prova di questa produzione che successivamente sarà portata in scena in tutta Italia. Un appuntamento di interesse per gli appassionati di teatro e comicità, nel rispetto delle normative vigenti.

Doppio appuntamento (sabato e domenica alle 21.15) con la simpatia di Corrado Nuzzo e Maria Di Biase che hanno scelto il Teatro Fonderia Leopolda di Follonica per le prove e l’anteprima nazionale del loro spettacolo “ Totalmente incompatibili ”, che li vedrà poi protagonisti in tutta Italia. Uno spettacolo scritto e interpretato da Nuzzo e Di Biase e organizzato da Ad Arte Spettacoli, come fuori programma della stagione teatrale, che i due attori hanno scelto di provare e di far debuttare nella città del golfo. Corrado Nuzzo e Maria Di Biase tornano al teatro in cui sono essi stessi autori, con uno spettacolo che prende spunto dalla loro vita (anche di coppia) e dall’osservazione curiosa di quella degli altri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

