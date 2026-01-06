Teatro Due Prospettiva | Da Donati atto non dovuto di grande responsabilità

Il gruppo consiliare di maggioranza Prospettiva ha commentato la decisione di Paola Donati di autosospendersi dalla direzione del Teatro Due. Le parole del capogruppo Antonio Nouvenne evidenziano il senso di responsabilità e la volontà di affrontare con serietà la situazione, sottolineando l’importanza di un confronto trasparente e costruttivo per il futuro del teatro.

Dopo la decisione di Paola Donati di autosospendersi dalla direzione del Teatro Due il gruppo consiliare di maggioranza Prospettiva prende posizione, attraverso le parole del capogruppo Antonio Nouvenne."Il gruppo Prospettiva" - si legge in una nota - valuta l'autosospensione di Paola Donati alla.

Parma, molestie al Teatro Due denunciate dalle attrici: la direttrice Paola Donati si autosospende dopo le accuse contro un regista - La vicenda giudiziaria nasce dalle denunce presentate da due ex studentesse del corso di alta formazione del Teatro Due, che hanno accusato il regista di violenza sessuale e molestie per fatti risalen ... corrieredibologna.corriere.it

Presunte molestie al Teatro Due di Parma, direttrice si autosospende - "La decisione presa da Paola Donati dimostra una sensibilità e un'attenzione al Teatro Due che apprezziamo. ansa.it

