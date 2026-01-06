Tarquinia lo scrittore Adrián N Bravi apre il 2026 di Librando

Il 10 gennaio alle 17, presso la biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, si terrà l’apertura della rassegna letteraria “Librando” per il 2026. L’evento vedrà la partecipazione dello scrittore Adrián N. Bravi, che inaugurerà ufficialmente la stagione con una presentazione aperta al pubblico. Un’occasione per gli appassionati di letteratura di confrontarsi con autori e temi di interesse, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Tarquinia 6 gennaio 2026 – La rassegna letteraria “Librando” apre il 2026 con un prestigioso appuntamento presso la biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, dove venerdì 10 gennaio, alle 17, lo scrittore Adrian N. Bravi presenterà il libro “La nuotatrice notturna” (Nutrimenti, 2025). Dopo il pluripremiato “Adelaida” (Nutrimenti, 2024), selezionato anche nella dozzina del Premio Strega, Bravi firma un romanzo potente sulla ricerca delle proprie radici e sull’accettazione di verità inaspettate che possono cambiare il corso di una vita. Protagonista è Jacopo, un quarantenne solitario e abitudinario che lavora nel cimitero della sua cittadina. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Il teatro "Rossella Falk" di Tarquinia apre il sipario. Il programma della stagione 2025/2026

Leggi anche: Moto3, Adrian Fernandez apre un festival spagnolo nella FP1 sul viscido di Phillip Island. 8° Pini

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Lo scrittore Adrián N. Bravi apre il 2026 di “Librando” con il romanzo “La nuotatrice notturna” - La presentazione sabato 10 gennaio, alle 17, presso biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia NewTuscia – TARQUINIA – La rassegna letteraria “Librando” apre il 2026 con un prestigioso a ... newtuscia.it