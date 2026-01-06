tanti auguri befana il sindaco di trieste e il fotomontaggio di elly schlein

Il sindaco di Trieste ha condiviso un messaggio di auguri con il testo

Il commento "Tanti auguri Befana" accanto a un fotomontaggio in cui la segretaria del Pd, Elly Schlein, viene rappresentata travestita da befana. È polemica dopo il post pubblicato sui social dal sindaco di Trieste di centrodestra, Roberto Dipiazza. I presidenti dei gruppi parlamentari del Pd di Senato e Camera, Francesco Boccia e Chiara Braga, e il capo delegazione dem a Bruxelles, Nicola Zingaretti, in una nota congiunta commentano: "È davvero grave il gesto compiuto dal sindaco di Trieste Dipiazza. Un sindaco, che rappresenta le istituzioni, in un giorno come questo, con le salme dei ragazzi morti a Crans Montana appena arrivate in Italia, non trova di meglio che insultare e offendere la segretaria del Pd. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

