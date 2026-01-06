Tante anime nel centrosinistra Tre le strade ancora aperte Gioffredi Capecchi e Mannelli

Il centrosinistra si trova a un crocevia importante, con tre possibili candidati – Gioffredi, Capecchi e Mannelli – ancora in corsa. Entro fine gennaio, si punta a definire un accordo chiaro e condiviso, conclusivo del percorso avviato oltre un anno fa. L’obiettivo è presentare alla città una proposta unitaria e solida, consolidando il campo larghissimo che mira a costruire una coalizione efficace e rappresentativa.

Un mese di tempo, possibilmente entro la fine di gennaio. E' questo lo spazio temporale che il centrosinistra si è dato per chiudere definitivamente, ed in maniera positiva, il tavolo programmatico del 'campo larghissimo' che da più di un anno sta lavorando per costruire una coalizione vincente, e proporre alla città il candidato sindaco unitario. Di sicuro sembrano esserci premesse ben diverse rispetto a quelle del 2017 (la frattura interna al Pd che portò al ruolo decisivo di Roberto Bartoli) e del 2022 (la candidata Pd Federica Fratoni che si è ritrovata a combattere con Francesco Branchetti alla guida di tutto il mondo di sinistra) visto che a questo tavolo si va da Rifondazione Comunista a Italia Viva e, per ora, senza che nessuno ne sia uscito.

Il centrosinistra senza certezze. Gli ostacoli del campo largo con tre nomi e tanti outsider - Tempi lunghi per la scelta del candidato: Ceccarelli non si nasconde, la strategia di Donati e il percorso di Tenti. lanazione.it

