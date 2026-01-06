Tamponamento in via Flaminia coinvolti una bambina di 10 anni e un neonato di 2 mesi

Nella serata di oggi, un incidente in via Flaminia ad Ancona ha coinvolto tre persone, tra cui una bambina di 10 anni e un neonato di 2 mesi. L'incidente ha causato il ferimento di tre soggetti, intervenuti i soccorsi. L’incidente è avvenuto vicino all’incrocio con via Conca. Continueranno le indagini per chiarire le cause e la dinamica dell’accaduto.

