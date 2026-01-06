T' amerei anche se fossi brutto con Alice Giulia Di Tullio
T'amerei anche se fossi brutto, con Alice Giulia Di Tullio, torna a SpazioleARTI sabato 10 gennaio alle 21. In questa occasione, al Sartoria Caronte, verrà rappresentato T’AMEREI ANCHE SE FOSSI BRUTTO di Michele Santeramoda Cyrano de Bergerac. Un appuntamento teatrale che invita alla riflessione sull’amore e l’accettazione, in un contesto semplice e sobrio.
A SPAZIOleARTI torna la magia del TEATRO Sabato 10 Gennaio – h. 21Sartoria CaronteT’AMEREI ANCHE SE FOSSI BRUTTOdi Michele Santeramoda Cyrano de Bergerac di E. Rostand con Alice Giulia Di Tullioregia Ileana Falcone Nuovo appuntamento della stagione di prosa “L’ALTRA SCENA” con la direzione. 🔗 Leggi su Baritoday.it
E’ in arrivo una settimana fantastica…. C’è ancora aria di festa con i nostri due imperdibili appuntamenti di MUSICA e TEATRO MART 6 GEN. - h 19,30 (nuova data) SI DICE SWING SAB 10 GEN. - h 21,00 T’AMEREI ANCHE SE FOSSI BRUTTO Tanta be - facebook.com facebook
