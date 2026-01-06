T' amerei anche se fossi brutto con Alice Giulia Di Tullio

T'amerei anche se fossi brutto, con Alice Giulia Di Tullio, torna a SpazioleARTI sabato 10 gennaio alle 21. In questa occasione, al Sartoria Caronte, verrà rappresentato T’AMEREI ANCHE SE FOSSI BRUTTO di Michele Santeramoda Cyrano de Bergerac. Un appuntamento teatrale che invita alla riflessione sull’amore e l’accettazione, in un contesto semplice e sobrio.

