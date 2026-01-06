T' amerei anche se fossi brutto con Alice Giulia Di Tullio

Da baritoday.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

T'amerei anche se fossi brutto, con Alice Giulia Di Tullio, torna a SpazioleARTI sabato 10 gennaio alle 21. In questa occasione, al Sartoria Caronte, verrà rappresentato T’AMEREI ANCHE SE FOSSI BRUTTO di Michele Santeramoda Cyrano de Bergerac. Un appuntamento teatrale che invita alla riflessione sull’amore e l’accettazione, in un contesto semplice e sobrio.

A SPAZIOleARTI torna la magia del TEATRO Sabato 10 Gennaio – h. 21Sartoria CaronteT’AMEREI ANCHE SE FOSSI BRUTTOdi Michele Santeramoda Cyrano de Bergerac di E. Rostand con Alice Giulia Di Tullioregia Ileana Falcone Nuovo appuntamento della stagione di prosa “L’ALTRA SCENA” con la direzione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

t amerei anche se fossi brutto con alice giulia di tullio

© Baritoday.it - "T'amerei anche se fossi brutto" con Alice Giulia Di Tullio

Leggi anche: Ascolti tv, vince Se Fossi te, bene anche il Milionario

Leggi anche: “Se fossi te”, intervista a Laura Chiatti: “Lavorare con Marco è stato stimolante, grande attore e persona che stimo. Se potessi vivrei la vita di un bambino”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.