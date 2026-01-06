Svizzera una strage annunciata Un video del 2020 svela l’agghiacciante timore | Attenti alla schiuma!

Un video del 2020 evidenzia preoccupazioni sulla sicurezza in Svizzera, con l’avvertimento: “Attenti alla schiuma!” Dopo il tragico incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana, che ha causato numerose vittime e feriti, le autorità locali hanno rilevato gravi carenze nei controlli di sicurezza periodici, sollevando interrogativi sulla prevenzione e sulla gestione delle emergenze nel paese.

Cinque giorni dopo il tragico incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, che ha causato 40 morti e 116 feriti, la municipalità ha rilevato "gravi mancanze" nei controlli di sicurezza periodici. Lo si apprende da un comunicato in cui il Comune ha ammesso che, nonostante siano stati effettuati oltre 14.000 controlli antincendio nel solo 2025, è stato riscontrato un mancato controllo periodico dell'esercizio per il periodo 2020-2025. Le indagini sull'incendio, che hanno sconvolto la comunità locale, sono tuttora in corso per accertare le responsabilità. Il video del 2020 che "annuncia" la strage di Capodanno con la schiuma.

Strage in Svizzera: i morti sono 40 e almeno 100 i feriti [IL VIDEO] - Cause ancora in fase di accertamento Un’esplosione seguita da un incendio ha colpito il bar “Le Constellation” nella località sciistica di Crans- msn.com

Tg2. . La strage di capodanno in #Svizzera. I funerali saranno celebrati tra mercoledì e giovedì. un minuto di silenzio alla riapertura delle scuole - facebook.com facebook

Prosegue l'inchiesta sulla strage di Capodanno in Svizzera. Nuove pesanti accuse nei confronti dei gestori del locale di Crans-Montana. Volevano ampliare il locale e chiudere una porta. L'ambasciatore italiano Cornado: "Da noi sarebbero già in carcere" x.com

