**Svizzera | Balzaretti ' ringrazio governo italiano per sostegno' **

Balzaretti ha espresso gratitudine al governo italiano e agli operatori sanitari per il sostegno ricevuto in seguito a una recente tragedia in Svizzera. Il loro intervento è stato fondamentale per affrontare l’emergenza, dimostrando solidarietà e collaborazione tra i due paesi. Queste parole sottolineano l’importanza del supporto internazionale in momenti difficili e il valore della cooperazione tra le nazioni.

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Io vorrei ringraziare il governo italiano per il sostegno avuto nelle prime ore dopo questa tragedia, grazie a tutti gli operatori sanitari, medici, infermieri: una solidarietà che veramente ci ha fatto non solo piacere, ma che è stata necessaria perché altrimenti non ce l'avremmo fatta da soli". Lo ha detto l'ambasciatore svizzero in Italia, Roberto Balzaretti, a Tg2Post.

