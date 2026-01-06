**Svizzera | Balzaretti ' punire colpevoli fare in modo non accada mai più' **
In seguito alla tragica vicenda avvenuta in Svizzera, Balzaretti ha sottolineato l'importanza di punire i colpevoli e di prevenire futuri incidenti. Per lui, le vittime sono rappresentanti di tutta la comunità, indipendentemente dalla nazionalità. Questo evento ha suscitato una riflessione sulla necessità di garantire la sicurezza e rafforzare le misure di prevenzione per evitare che simili tragedie si ripetano.
Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "E' uno shock nazionale", le vittime "sono figli di tutti e per me che siano italiani, francesi o svizzeri non fa nessuna differenza. Siamo purtroppo uniti in questa tragedia e dobbiamo ora fare in modo di accertare le responsabilità, di pulire i colpevoli, di modificare se necessario le leggi dove devono essere modificate perché una cosa simile non si riproduca mai più". Lo ha detto l'ambasciatore svizzero in Italia, Roberto Balzaretti, a Tg2Post. 🔗 Leggi su Iltempo.it
