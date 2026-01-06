**Svizzera | Balzaretti ' punire colpevoli fare in modo non accada mai più' **

In seguito alla tragica vicenda avvenuta in Svizzera, Balzaretti ha sottolineato l'importanza di punire i colpevoli e di prevenire futuri incidenti. Per lui, le vittime sono rappresentanti di tutta la comunità, indipendentemente dalla nazionalità. Questo evento ha suscitato una riflessione sulla necessità di garantire la sicurezza e rafforzare le misure di prevenzione per evitare che simili tragedie si ripetano.

