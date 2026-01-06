Svizzera | Amb Balzaretti ' mancati controlli? Inspiegabile aspettiamo inchiesta'

L'ambasciatore Balzaretti ha commentato i presunti mancanzi nei controlli in Svizzera, definendoli inspiegabili e sottolineando l’attesa di un’inchiesta ufficiale. La vicenda solleva questioni sulla trasparenza e sulla responsabilità delle autorità coinvolte, in un contesto in cui la verità deve emergere attraverso un’indagine accurata. La situazione rimane aperta, con l’obiettivo di chiarire eventuali responsabilità e garantire il rispetto delle procedure.

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Quanto ai controlli mancati la giustizia dovrà curare la verità, pare ce ne siano stati 1.500 in questo periodo, in tutta Crans Montana, perché questo locale non sia stato controllato è una cosa inspiegabile a priori, vedremo cosa ci dirà l'inchiesta. Quanto alla porta all'uscita d'emergenza, pare fosse utilizzata per entrare perché dava sul pianerottolo che dava accesso ad altre stanze" e "se è stata chiusa per evitare che qualcuno entrasse senza essere controllato" è "inaccettabile". Lo ha detto l'ambasciatore svizzero in Italia, Roberto Balzaretti, a Tg2Post. 🔗 Leggi su Iltempo.it

