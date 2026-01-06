Svelato il futuro dell'ingegnere di Max Verstappen | cosa farà Lambiase nel 2026 dopo le offerte ricevute

Gianpiero Lambiase ha confermato il suo ruolo come ingegnere di Max Verstappen anche nel 2026. Dopo aver valutato le proposte ricevute, ha scelto di continuare il percorso con la Red Bull, mantenendo così la stabilità all’interno del team. Questa decisione evidenzia l’importanza della collaborazione tra Lambiase e Verstappen per il futuro della squadra in ambito competitivo.

Gianpiero Lambiase ha deciso: niente addio alla Red Bull. Respinte le offerte, resterà ingegnere di Verstappen anche nel 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

