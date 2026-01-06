Supermercati chiusi la domenica? Coop apre al dibattito

Il dibattito sulla chiusura dei supermercati la domenica si intensifica con la proposta di Ernesto Dalle Rive, presidente di Ancc-Coop, di aprire sei giorni su sette per ridurre i costi e migliorare l’efficienza. La questione divide i consumatori e potrebbe segnare un cambiamento significativo nelle abitudini di spesa della grande distribuzione italiana nel prossimo futuro.

Il presidente di Ancc-Coop propone sei giorni di apertura per contenere i costi: consumatori divisi sulle nuove abitudini di spesa La grande distribuzione italiana potrebbe cambiare volto nel 2026: Ernesto Dalle Rive, presidente di Ancc-Coop, propone la chiusura dei supermercati la domenica per contenere i costi e aumentare l’efficienza. «Stiamo valutando insieme al sistema Coop la possibilità di aprire sei giorni alla settimana e ridurre le aperture festive», spiega Dalle Rive, ricordando che la domenica il lavoro costa almeno il 30% in più. Secondo l’Ufficio studi Coop, questa scelta potrebbe generare risparmi tra 2,3 e 2,6 miliardi, risorse da reinvestire in promozioni e benefit per i dipendenti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

