Supercoppa di Francia 2026 | le probabili formazioni di Psg-Olympique Marsiglia e dove vederla

La finale della Supercoppa di Francia 2026 si disputa tra PSG e Olympique Marsiglia, due tra i club più prestigiosi del calcio francese. L'incontro rappresenta un'occasione per entrambe le squadre di consolidare il proprio successo e mostrare il miglior livello di gioco. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire la partita, in un contesto di competizione equilibrata e di interesse nazionale.

Gara valida per la finale di Supercoppa di Francia 2026. I campioni di Francia e d'Europa vogliono confermarsi leader indiscussi della manifestazione, ma non va sottovalutato l'orgoglio degli avversari. Psg-Olympique Marsiglia si giocherà giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 19 presso lo stadio Internazionale Jaber Al-Ahmad di Al -Kuwait. SUPERCOPPA DI FRANCIA 2026: COME ARRIVANO PSG E OLYMPIQUE MARSIGLIA Il Psg si presenta a questa finale con una bacheca che non ha bisogno di presentazioni. I parigini hanno vinto 11 delle ultime 12 edizioni della Supercoppa, dimostrando una fame di successi nazionali invidiabile.

#DeZerbi contro la Supercoppa di #Francia in Kuwait: «Dovrebbe giocarsi davanti ai tifosi, vale anche per l’#Italia». Giovedì si giocherà Marsiglia-Psg: «Andrò in #Kuwait perché è il mio lavoro e perché siamo orgogliosi di disputare questa partita. Il problema - facebook.com facebook

