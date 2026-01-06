Suno i vandali minorenni che devastano la palestra comunale

A Suno, un gruppo di minorenni ha danneggiato la palestra comunale nel corso del pomeriggio di ieri, lunedì 5 gennaio. L'episodio ha causato danni alla struttura, suscitando l'interesse delle autorità e delle persone del territorio. La situazione evidenzia l’importanza di interventi mirati per prevenire simili episodi e tutelare gli spazi pubblici.

Un gruppo di minorenni ha vandalizzato la palestra comunale, causando diversi danni. É successo nel pomeriggio di ieri, lunedì 5 gennaio, a Suno. A segnalare l'accaduto è stata l'amministrazione comunale, con un post sulla pagina Facebook del Comune, corredato da alcune foto. "Alcuni ragazzi.

