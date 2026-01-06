Sulla Groenlandia l' Europa frena Trump Finalmente

La Groenlandia rappresenta un tema di interesse geopolitico e ambientale, coinvolgendo diverse nazioni tra cui l'Europa e gli Stati Uniti. Recentemente, l'Europa ha manifestato una posizione di fermezza rispetto alle iniziative di Trump riguardo alla regione.

Groenlandia, leader Ue a Trump: “Appartiene al suo popolo”. Media: “Ecco il piano Usa” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Groenlandia, leader Ue a Trump: “Appartiene al suo popolo”. tg24.sky.it

Scontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca. Mosca contro Ue - Mentre Parigi si prepara per il vertice dei volenterosi, alcuni leader che vi partecipano diffonodono un una nota sulla Groenlandia: la sicurezza nell'artico va garantita insieme con Nato e è in ... tg.la7.it

Trump punta ancora la Groenlandia e nomina inviato speciale

«La sicurezza dell'Artico rimane una priorità chiave per l'Europa ed è un punto critico per la sicurezza internazionale e transatlantica», ma «l'integrità territoriale e i confini di Danimarca e Groenlandia sono principi inviolabili»: ed entrambe fanno parte della Na - facebook.com facebook

Groenlandia, Europa risponde a Trump: “Appartiene al suo popolo”. Tensione con gli Usa x.com

