Sulla Groenlandia l' Europa frena Trump Finalmente
La Groenlandia rappresenta un tema di interesse geopolitico e ambientale, coinvolgendo diverse nazioni tra cui l'Europa e gli Stati Uniti. Recentemente, l'Europa ha manifestato una posizione di fermezza rispetto alle iniziative di Trump riguardo alla regione.
Trump punta ancora la Groenlandia e nomina inviato speciale
«La sicurezza dell'Artico rimane una priorità chiave per l'Europa ed è un punto critico per la sicurezza internazionale e transatlantica», ma «l'integrità territoriale e i confini di Danimarca e Groenlandia sono principi inviolabili»: ed entrambe fanno parte della Na - facebook.com facebook
Groenlandia, Europa risponde a Trump: “Appartiene al suo popolo”. Tensione con gli Usa x.com
