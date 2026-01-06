Sul palcoscenico con Filippo Giardina il bene diventa banale

Sul palcoscenico, Filippo Giardina affronta con semplicità e sincerità temi di senso comune, dimostrando che la satira non ha limiti. Autore e comico riconosciuto nel panorama italiano, Giardina invita a riflettere sul valore della comicità come strumento di critica e analisi quotidiana, senza artifici o sensazionalismi. La sua interpretazione dimostra che, anche nel bene più semplice, si può trovare un senso profondo e una nuova prospettiva.

"Si può fare satira su tutto? Non si può, si deve". Lapidario Filippo Giardina, autore e comico tra i più apprezzati della stand up comedy italiana. A gennaio tornerà a teatro con un suo nuovo spettacolo, " La banalità del bene "; un titolo che ribalta quello del saggio di Hannah Arendt e che sa di provocazione, l'ennesima. Il 25 gennaio la prima data al Teatro Nuovo di Pisa; da lì partirà un tour che lo porterà ad attraversare l'Italia e spingersi oltre i confini della penisola. Tappa obbligata anche a Milano, dove si esibirà il 26 maggio al Teatro Arcimboldi. Proprio il capoluogo lombardo sembra l'esempio più concreto della fotografia che Giardina fa del nostro Paese, e dell'Europa più in generale, dove "si vive in nome di un bene che è tale solo sulla carta, mentre il mondo sta esplodendo".

