Su Netflix è tempo di Bridgerton 4 e non solo | tutto quello che vedremo a gennaio 2026

A gennaio 2026, Netflix presenta un ricco palinsesto con nuove stagioni e film. Tra le uscite più attese ci sono la quarta stagione di Bridgerton e il film The Rip, con Ben Affleck e Matt Damon. La piattaforma ha avviato l’anno con il finale di Stranger Things, disponibile sin dall’inizio del mese. Ecco una panoramica delle principali novità che ci accompagneranno nel primo mese dell’anno.

Tutti i film e le serie televisive che potremo vedere su Netflix nel mese di gennaio, tra cui la quarta stagione di Bridgerton e The Rip, il nuovo film con protagonisti Ben Affleck e Matt Damon Netflix ha inaugurato l'anno con il finale di Stranger Things, già disponibile dal primo giorno di gennaio 2026. Dopo aver salutato la serie dei fratelli Duffer dopo dieci anni e aver aperto con il crush della piattaforma, la grande N ha in serbo altri titoli per aprire il nuovo anno. Vediamo dunque cosa troveremo su Netflix in apertura del nuovo anno. Le serie televisive Iniziamo dunque dalle serie televisive, tra cui l'attesa quarta stagione di Bridgerton: La sua verità, dall'8 gennaio I sette quadranti di Agatha Christie, dal 15 gennaio Bridgerton 4 parte 1, dal 29 gennaio Dal romanzo alla .

