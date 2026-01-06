Studentessa fiorentina accoltellata dall’ex a Oslo | il ragazzo condannato a 9 anni

In seguito all’aggressione avvenuta a Oslo nel dicembre 2024, Mohit Kumar, ex fidanzato di Martina Voce, è stato condannato a nove anni di reclusione dal Tribunale di Oslo. La ragazza fiorentina è stata colpita da 24 coltellate durante l’episodio. La sentenza rappresenta una risposta giudiziaria al grave episodio di violenza che ha coinvolto una giovane studentessa italiana all’estero.

E' stato condannato a 9 anni dal Tribunale di Oslo l'ex fidanzato di Martina Voce,  Mohit Kumar, accusato di aver inferto 24 coltellate alla ragazza fiorentina nel dicembre del 2024 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

