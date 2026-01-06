Streaming tv di Lecce-Roma | la live di Serie A

Puoi seguire la diretta streaming della partita Lecce-Roma, valida per la 19ª giornata di Serie A, in programma oggi alle 18:00 al Via del Mare. Questa partita rappresenta un momento importante della stagione per entrambe le squadre, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire l’evento in tempo reale tramite piattaforme autorizzate.

La Roma torna in campo oggi alle 18:00 al Via del Mare contro il Lecce, match valido per la 19ª giornata di Serie A. Gara delicata per entrambe: i giallorossi cercano risposte dopo il ko di Bergamo, i salentini arrivano dal pari di Torino. Probabili formazioni. Lecce (4-3-3) Falcone; Perez, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Štuli?, Banda. All. Eusebio Di Francesco Roma (3-4-2-1) Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Dybala; Dovbyk. All. Gian Piero Gasperini Dove vederla in tv e streaming. Diretta su DAZN e Sky Sport. Streaming disponibile su Sky Go, NOW e app DAZN. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

