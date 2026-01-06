Streaming tv di Lecce-Roma | la live di Serie A
Puoi seguire la diretta streaming della partita Lecce-Roma, valida per la 19ª giornata di Serie A, in programma oggi alle 18:00 al Via del Mare. Questa partita rappresenta un momento importante della stagione per entrambe le squadre, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire l’evento in tempo reale tramite piattaforme autorizzate.
La Roma torna in campo oggi alle 18:00 al Via del Mare contro il Lecce, match valido per la 19ª giornata di Serie A. Gara delicata per entrambe: i giallorossi cercano risposte dopo il ko di Bergamo, i salentini arrivano dal pari di Torino. Probabili formazioni. Lecce (4-3-3) Falcone; Perez, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Štuli?, Banda. All. Eusebio Di Francesco Roma (3-4-2-1) Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Dybala; Dovbyk. All. Gian Piero Gasperini Dove vederla in tv e streaming. Diretta su DAZN e Sky Sport. Streaming disponibile su Sky Go, NOW e app DAZN. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Lecce-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - Roma Quando: martedì 6 gennaio 2026 Orario: 18:00 Dove: Stadio Via del Mare (Lecce) Diretta TV: DAZN, Sky Diretta streaming: DAZN, Sky GO e NOW Competizione: 19a giornata di Serie A
Lecce – Roma Live Diretta Streaming e Tv Serie A 19° Giornata - esclusiva sia su DAZN che su Sky, che manda in diretta tre partite per giornata. stadiosport.it
Lecce-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Nel turno infrasettimanale valido per la 19ª giornata i giallorossi di Gian Piero Gasperini, reduci da tre ko consecutivi in trasferta, fanno visita ai salentini di Eusebio Di Francesco ... tuttosport.com
Diretta | Collegamenti per aggiornamenti #live da Lecce VS Roma Martedì 06 gennaio dalle 17:45 su Antenna Sud Seguici su: canale 14 del digitale terrestre streaming su www.antennasud.com scarica la nostra APP su http - facebook.com facebook
