Stranger Things | Netflix annuncia il documentario sulla stagione finale e sì farà male

Netflix ha annunciato un nuovo documentario dedicato alla stagione finale di Stranger Things. Un’ulteriore occasione per i fan di rivivere i momenti più significativi e scoprire i retroscena della conclusione della serie. L’uscita di questo lungometraggio offrirà uno sguardo approfondito sul dietro le quinte e sulle emozioni che hanno accompagnato questa ultima stagione. Un appuntamento da non perdere per chi desidera approfondire la fine di un’epoca.

Come se l’addio a Stranger Things non fosse già abbastanza traumatico, Netflix decide di alzare ulteriormente il livello emotivo. È ufficiale: arriva un documentario dedicato alla realizzazione della quinta e ultima stagione, pronto a portarci dietro le quinte dell’universo che ha segnato un’intera generazione. La data da segnare è 12 gennaio. Il titolo è già un programma: One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5. E no, non sarà una visione leggera. Stranger Things One Last Adventure: cosa racconterà il documentario e tutto quello che sappiamo. Il progetto segue l’ultimo anno di lavorazione della serie, mostrando tutto ciò che normalmente resta invisibile: il processo creativo, le decisioni difficili, le emozioni del cast e della troupe mentre si avvicinano alla fine di un viaggio iniziato oltre dieci anni fa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

