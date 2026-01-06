Stranger Things | l’epilogo ha preso spunto dal finale originale di ET

La serie Stranger Things, conclusasi dopo cinque stagioni, ha trovato un suo epilogo ispirato al celebre finale di E.T., film diretto da Steven Spielberg. Questo richiamo cinematografico sottolinea l’omaggio alla narrazione e all’estetica tipica del regista, integrandosi nel finale della serie. Un esempio di come l’opera abbia saputo reinterpretare e omaggiare elementi della cultura pop, creando un collegamento tra il mondo televisivo e il cinema classico.

Stranger Things si è concluso dopo cinque stagioni, e i momenti finali hanno preso ispirazione da un regista speciale: Steven Spielberg. Il finale di Stranger Things si è rivelato divisivo, scatenando persino teorie che fosse falso e che ci sarà un altro episodio, con diversi punti di contesa tra gli spettatori. Che si tratti del destino ambiguo di Eleven, della mancanza di morti importanti, di quanto velocemente Vecna e il Mind Flayer siano stati sconfitti o di apparenti buchi nella trama, sono molte le cose le che hanno diviso il pubblico. Il momento finale dello show ritorna ai suoi personaggi principali, di nuovo nel seminterrato di Mike Wheeler e a un'ultima partita di Dungeons & Dragons.

