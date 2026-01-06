Stranger Things avrà un altro episodio | la teoria del Conformity Gate e cosa potrebbe succedere il 7 gennaio
Circolano sempre più voci tra i fan di Stranger Things riguardo a un possibile episodio segreto in uscita il 7 gennaio. La teoria del Conformity Gate suggerisce che questa uscita nascosta potrebbe rappresentare il vero finale della serie, alimentando discussioni e speculazioni. In questo articolo, analizzeremo le basi di questa teoria e cosa potrebbe realmente accadere in futuro.
E se Stranger Things non fosse davvero finito? Sui social è sempre più virale la teoria dei fan secondo cui il 7 gennaio uscirà un episodio segreto, il "vero finale" della serie. Ecco cos'è il "Conformity Gate" e perché potrebbe essere reale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
CONFORMITY GATE Queste sono solo alcune delle prove su un ipotetico nono episodio di Stranger Things 5. Non so se crederci o no, ma tutto ciò è incredibilmente coerente. Che ne pensate Non ci resta che aspettare a domani per scoprire se sia vero - facebook.com facebook
