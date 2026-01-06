Strage Le Constellation | Jacques e Jessica Moretti ‘Devastati dal dolore’ l’esecutivo Vallese replica al sindaco

Sei giorni dopo la tragedia avvenuta a Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation, esprimono il loro dolore e la vicinanza alle famiglie delle vittime. La vicenda ha suscitato grande cordoglio nella comunità, mentre l’esecutivo vallese ha risposto alle dichiarazioni del sindaco, sottolineando l’importanza di affrontare l’accaduto con rispetto e sobrietà.

Sei giorni dopo la tragedia che ha scosso Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation, hanno manifestato dolore e vicinanza alle famiglie delle vittime. La notte di Capodanno, un incendio scoppiato nel locale ha causato la morte di almeno 40 giovani e il ferimento di oltre 100 persone. In una dichiarazione rilasciata all'emittente svizzera Blick, i coniugi hanno definito l'accaduto "una tragedia indescrivibile" e hanno assicurato la piena collaborazione con le autorità. Dolore e riconoscenza verso soccorritori e famiglie. "Nessuna parola può descrivere adeguatamente la tragedia che si è consumata quella notte al Le Constellation", hanno dichiarato Jacques e Jessica Moretti.

