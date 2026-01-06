Strage di Crans-Montana parlano i gestori del Constellation | Siamo devastati non ci sottrarremo alle nostre responsabilità

I gestori del Constellation di Crans-Montana hanno espresso il loro rammarico per l’incendio di Capodanno, sottolineando la volontà di collaborare con le autorità e assumersi le proprie responsabilità. In una nota, hanno dichiarato di essere profondamente colpiti dalla tragedia e di voler contribuire alle indagini per chiarire quanto accaduto. La loro posizione si inserisce nel rispetto delle vittime e delle procedure investigative in corso.

I gestori del locale Constellation di Crans-Montana, teatro del tragico incendio avvenuto nella notte di Capodanno, hanno rilasciato una nota in cui ribadiscono la loro completa disponibilità a collaborare con le autorità e il loro profondo dolore per la tragedia. «Non cercheremo in alcun modo di sottrarci alle nostre responsabilità», hanno scritto i coniugi Moretti, Jacques e Jessica, in un comunicato diffuso da Radio Télévision Suisse. « Siamo devastati e sopraffatti dal dolore, i nostri pensieri sono costantemente rivolti alle vittime, ai loro cari che hanno subito un lutto così brutale e prematuro, e a tutti coloro che stanno lottando per la propria vita», hanno scritto.

