Strage di Crans-Montana | minuto di silenzio nelle scuole italiane il 7 gennaio
Il 7 gennaio le scuole italiane terranno un minuto di silenzio per ricordare le vittime italiane dell’incendio di Crans-Montana durante i festeggiamenti di Capodanno, in segno di rispetto e solidarietà.
Mercoledì 7 gennaio, le scuole italiane osserveranno un minuto di silenzio in memoria delle vittime italiane del tragico incendio che ha colpito Crans-Montana durante i festeggiamenti di Capodanno. Lo ha annunciato il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, sottolineando che il pensiero della comunità scolastica va ai giovani "che hanno perso la vita in circostanze che avrebbero
