Strage di Crans-Montana la porta sul retro del Le Constellation chiusa per risparmiare sul personale

Il 19 dicembre scorso, i proprietari del locale Le Constellation a Crans-Montana hanno deciso di chiudere la porta sul retro per ridurre i costi del personale. La chiusura riguarda la terrazza in vetro, da cui alcuni adolescenti feriti sono riusciti a fuggire durante l’incendio che ha causato 40 vittime. Questa scelta solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione del locale in un contesto di grave tragedia.

Il 19 dicembre scorso, i proprietari del locale Le Constellation avevano chiesto di effettuare alcuni lavori sulla struttura per chiudere la terrazza in vetro dalla quale alcuni adolescenti feriti sono riusciti a scappare durante l'incendio che ha ucciso 40 persone.

