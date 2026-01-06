Strage di Crans-Montana il ritorno a scuola | Nelle classi serve creare empatia e dare spazio all' ascolto

Al rientro a scuola, dopo la tragedia di Crans-Montana, si rinnova l'importanza di promuovere ambienti scolastici caratterizzati da empatia e ascolto. In tutte le scuole italiane, viene osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime dell'incendio, sottolineando il ruolo fondamentale di un dialogo aperto e di un clima di supporto tra studenti e insegnanti per affrontare momenti di difficoltà.

In tutte le scuole italiane, al rientro in classe, viene osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'incendio. Gli istituti rinforzano gli sportelli d'ascolto e i ragazzi organizzano momenti di ricordo.

Strage Crans-Montana, il ritorno delle bare in Italia e l’ombra delle responsabilità: famiglie in attesa di giustizia - Dai feretri atterrati a Linate ai 116 feriti identificati, mentre emergono accuse durissime sulla sicurezza del locale ... giornalelavoce.it

Un minuto di silenzio a scuola per ricordare le vittime dell’incendio di Crans Montana - Un minuto di silenzio, in tutte le scuole italiane, per ricordare le vittime del tragico incendio avvenuto a Crans- corriereirpinia.it

Lutto nazionale in Svizzera per la strage di Crans Montana, il 9 gennaio anche a Lugano veglia in Cattedrale per le vittime - facebook.com facebook

I proprietari del locale protagonista della tragica strage di Crans-Montana non vogliono parlare e allontanano chiunque cerchi dei chiarimenti sull'accaduto. #DentrolaNotizia x.com

