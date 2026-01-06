Strage Crans-Montana spunta video che incastrerebbe i proprietari del locale
Un nuovo video emergente nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di Crans-Montana potrebbe mettere in discussione la gestione del locale Constellation. Grazie all’attività giornalistica di Rts, questa registrazione fornisce elementi che potrebbero coinvolgere direttamente i proprietari del locale, contribuendo a chiarire i dettagli di un episodio che ha scosso la comunità. La scoperta rappresenta un passo importante nelle indagini in corso.
Strage Crans-Montana, spunta la prova shock! Il video che incastra i proprietari del locale – Una nuova registrazione video, emersa grazie al lavoro giornalistico dell’emittente Rts, aggiunge elementi di forte rilevanza all’inchiesta sulla strage di Crans-Montana e sulla gestione del locale Constellation. Il filmato, risalente ai festeggiamenti del Capodanno 2020, mostra dinamiche e prassi operative che risultano estremamente simili a quelle messe in atto la notte dell’incendio mortale, delineando un quadro di comportamenti rischiosi reiterati nel tempo. Strage Crans-Montana, spunta la prova shock! Il video che “incastrerebbe” i proprietari del locale. 🔗 Leggi su Tvzap.it
