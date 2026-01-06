Strade percorribili in città disagi ai valichi e sulla sr73

Attualmente, le strade cittadine risultano scorrevoli e prive di traffico intenso. Tuttavia, si registrano disagi ai principali valichi e sulla SR73, dove il traffico è più intenso e si sono verificati alcuni rallentamenti. È consigliabile pianificare con attenzione gli spostamenti, valutando eventuali alternative o orari meno trafficati, per evitare ritardi e disagi durante il viaggio.

"In città le strade sono ancora libere, l'asfalto si vede chiaramente. I problemi però si stanno verificando ai valichi". A spiegare la situazione è il comandante della Polizia Municipale Aldo Poponcini. "Facciamo appello ai cittadini di non mettersi al volante e non avventurarsi.

