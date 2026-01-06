Strada allagata per le piogge | FOTO

Le forti piogge della notte hanno causato allagamenti in alcune zone della provincia di Caserta, tra cui Carinaro. In particolare, via Piave è stata interessata dall'acqua che ha provocato disagi alla viabilità locale. Si raccomanda attenzione agli spostamenti e si stanno monitorando le condizioni per garantire la sicurezza dei cittadini.

Le piogge della notte hanno provocato qualche disagio in provincia di Caserta. A Carinaro via Piave si è allagata. I maggiori problemi si sono registrati attorno alle 4, poi col passare del tempo la situazione è andata via via migliorando.L'accaduto però ha provocato le lamentele dei residenti.

