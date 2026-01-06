Stefano De Martino | Lotteria Italia? Se vinco i 5 milioni di euro vi svelo a chi li regalo Papà mi ha detto ?ti voglio bene? a 21 anni
Stefano De Martino è intervenuto a La volta buona per presentare Affari Tuoi - Speciale Lotteria Italia 2025. In questa occasione ha scherzato sui possibili premi e sui doni che potrebbe fare in caso di vincita. A 21 anni, ha condiviso anche un ricordo del padre, sottolineando l’importanza dei legami familiari. L’evento rappresenta un momento di attenzione per il pubblico e gli appassionati di giochi e lotterie.
Stefano De Martino è stato in collegamento con La volta buona per presentare Affari Tuoi - Speciale Lotteria Italia 2025, l?appuntamento evento che lo vedrà. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: “Gli dissi ‘ti voglio bene’ la prima volta a 21 anni, per lui lasciai la mia carriera nella danza. Quando era un ragazzino ricevette una ‘profezia’ sul suo futuro”: parla Enrico, il papà di Stefano De Martino
Leggi anche: Lotteria Italia, De Martino: "A chi regalerei 5 milioni di euro"
Affari tuoi-Speciale Lotteria Italia: quando andrà in onda, cosa succederà e chi sono gli ospiti vip di Stefano De Martino; Stefano De Martino ospita l'estrazione della Lotteria Italia su Affari Tuoi; Chi vincerà? Stefano De Martino, gli ospiti e la scaletta di “Affari tuoi – Speciale Lotteria Italia”; Gli ospiti di Stefano De Martino ad Affari Tuoi Speciale Lotteria: chi ci sarà nella puntata del 6 gennaio.
Stefano De Martino conduce Affari Tuoi - Lotteria Italia: la casa a Milano tra lusso e design: gli stucchi, il pianoforte e il divano da 10mila euro - Stefano De Martino è protagonista questa sera con una puntata speciale di Affari Tuoi, legata alla Lotteria Italia. ilmessaggero.it
Gli ospiti di Stefano De Martino ad Affari Tuoi Speciale Lotteria: chi ci sarà nella puntata del 6 gennaio - Stefano De Martino conduce il tradizionale appuntamento con Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia martedì 6 gennaio 2026, in diretta su Rai 1: chi sono ... fanpage.it
Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia: stasera l’estrazione dei 5 milioni con Stefano De Martino e gli ospiti - Speciale Lotteria Italia condotto da Stefano De Martino: ospiti vip, gioco dei pacchi, estrazioni in diretta e il primo premio da 5 milioni di euro. movieplayer.it
Stefano De Martino stasera condurrà la serata della Lotteria Italia, ecco cosa svela in tv - facebook.com facebook
Giancarlo Magalli a Stefano De Martino: “Io ti guardo tutte le sere, non l’ho mai detto a nessun altro. Ti guardo tutte le sere perché sei veramente un valore aggiunto” - Da #LaVoltaBuona #AffariTuoi #LotteriaItalia x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.