Stefanelli si cala subito nella realtà Empoli | Consolidare la posizione crescendo ancora

Stefano Stefanelli si è ufficialmente unito all’Empoli come nuovo direttore sportivo, sottolineando l’obiettivo di consolidare la posizione della squadra attraverso una crescita continua. Durante la presentazione, ha espresso gratitudine alla proprietà per l’opportunità ricevuta, evidenziando il suo impegno nel contribuire allo sviluppo del club. Un passo importante per l’Empoli, che mira a rafforzarsi nel contesto della Serie A.

"Prima di tutto devo ringraziare la proprietà per questa chiamata, che è stata un po’ inaspettata". Queste le prime parole da direttore sportivo azzurro di Stefano Stefanelli, presentato ieri dalla vice presidente e amministratore delegato dell’Empoli, Rebecca Corsi. "Ringraziamo Roberto Gemmi e il suo collaboratore Armando Perna per questo ultimo anno e mezzo di lavoro insieme, ma purtroppo queste scelte fanno parte del nostro lavoro – ha spiegato –, abbiamo ritenuto opportuno anticipare i tempi (il contratto di Gemmi scadeva a giugno) perché abbiamo appunto ritenuto di avere un’esigenza e abbiamo trovato nella persona di Stefano Stefanelli le caratteristiche per poterci accompagnare". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

