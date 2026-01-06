La stagione in corso conferma il Grifone come protagonista di grande livello, con prestazioni che stanno superando ogni aspettativa. La squadra sta dimostrando un progresso costante, battendo record e confermando la propria solidità. Un inizio di anno che rispecchia la determinazione e la qualità del gruppo, segnando un percorso di successi e obiettivi ambiziosi.

Questa squadra inarrestabile che sta abbattendo qualsiasi record non poteva iniziare, meglio di così, il nuovo anno. Con la vittoria in rimonta ai danni del Seravezza (in tal modo è stata vendicata l’unica sconfitta dei biancorossi) il gruppo di mister Indiani sta annichilendo tutti gli avversari portando a dieci punti il vantaggio sulla coppia (Tau Altopascio e Seravezza Pozzi) che segue al secondo posto in classifica. Ancora una volta la chiave di volta del big-match contro i versiliesi è da ricercarsi nella qualità dei cambi effettuati dal mister perchè ancora una volta, nonostante alcune assenze pesanti a centrocampo, è stato il valore della rosa a disposizione, e la duttilità dei suoi interpreti, a fare la differenza per cui è giusto che il Grosseto stia alla finestra in questa sessione invernale di calcio-mercato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Stagione di alto livello. Grifone a caccia di record

