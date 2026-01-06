SSC Napoli con i bambini dell’Ospedale Santobono Pausilipon

Il SSC Napoli ha avviato un progetto con i bambini dell’Ospedale Santobono Pausilipon, rafforzando il legame tra sport e comunità. Rodolfo Conenna, direttore generale dell’ospedale, ha espresso gratitudine alla società per aver scelto di collaborare in un percorso di supporto e solidarietà, dimostrando l’impegno del club nel contribuire al benessere dei giovani pazienti e della comunità locale.

Rodolfo Conenna, direttore generale AORN Santobono Pausilipon: "Grazie alla società SSC Napoli per aver scelto di costruire con noi un percorso a sostegno del nostro ospedale". Napoli. « Accogliere i calciatori del Napoli in ospedale significa regalare ai nostri piccoli pazienti e alle famiglie un momento di spensieratezza e di allegria. Grazie alla società SSC Napoli per aver scelto di costruire con noi un percorso a sostegno del nostro ospedale, una collaborazione che va oltre il gesto simbolico e rappresenta un importante investimento in termini di vicinanza e responsabilità sociale ». Queste le parole di Rodolfo Conenna, direttore generale AORN Santobono Pausilipon, dopo che una delegazione di calciatori della SSC Napoli ha fatto visita ai bambini ricoverati presso il polo oncologico pediatrico in occasione della festività dell'Epifania.

