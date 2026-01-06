Spray spruzzato al cinema Ora è caccia al colpevole | Ma non ci sono telecamere

Durante la proiezione di un film al cinema Multiplex di Giometti, vicino al PalaVitri, si è verificato un episodio di spray spruzzato all’interno della sala, che ha coinvolto oltre cento spettatori. La scena ha suscitato attenzione, ma al momento non sono state trovate telecamere di sorveglianza utili a identificare eventuali responsabili. La situazione resta sotto monitoraggio, e le autorità stanno conducendo le indagini necessarie.

Sala di proiezione piena. Oltre cento persone, domenica pomeriggio al cinema Multiplex di Giometti accanto al PalaVitri. Erano lì per l’ultimo film di Cecco Zelone. Fila anche lungo il corridoio della sala 2. Poi improvvisamente a molti dei presenti sono tornate a balenare nella mente le tragedie di Corinaldo e l’ultima di Crans Montana in Svizzera. Spray urticante nell’aria: persone che vomitavano, altri che cercavano di raggiungere i corridoi per respirare, una donna presa di convulsioni. Attimi di paura ed apprensione con il personale che cercava di tranquillizzare tutti aprendo le porte per areare la sala di proiezione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spray spruzzato al cinema. Ora è caccia al colpevole : "Ma non ci sono telecamere" Leggi anche: Di nuovo spray al peperoncino spruzzato al liceo Marconi, scuola evacuata e soccorsi in azione Leggi anche: Chi è il ragazzo che ha spruzzato lo spray al peperoncino al concerto di Anna Pepe Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Spray urticante spruzzato al cinema di Pesaro, il gestore del multiplex Giometti: «Chi è stato? Un idiota, ma non denuncio» - PESARO L’amarezza, ma anche un fondo di rabbia, è impossibile da nascondere di fronte alla bravata di chi, domenica sera, ha lasciato senza respiro diversi spettatori spruzzando ... msn.com

Pesaro, spruzzano spray al peperoncino dentro al cinema durante il film di Zalone. Choc al Giometti, evacuata la sala e polizia sul posto - Montana, dove le fiamme hanno portato via la vita a 40 giovanissime vittime, e nella Regione che dopo ... msn.com

Spray al peperoncino spruzzato nel multisala. Malori tra il pubblico - Rischiano una denuncia per lesioni personali i due individui ancora da identificare che hanno deciso di concludere la serata di... ilgiorno.it

Un 22enne ha spruzzato spray al peperoncino contro un buttafuori in via Mameli a Cagliari, rischiando di provocare panico nella movida notturna. L'episodio è avvenuto sabato 3 gennaio 2026 davanti a un locale, dove il giovane, già noto alle forze dell'ordine - facebook.com facebook

#Aggressioni nell'aeroporto londinese di #Heathrow: alcuni uomini hanno spruzzato #spray al peperoncino contro diverse persone, portate poi in ospedale. C'è un arresto, si cercano altri sospettati. La polizia esclude l'atto terroristico: si ipotizza una lite. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.