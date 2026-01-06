Sport in tv oggi | programma e orari di tutti gli appuntamenti

Ecco il programma completo degli eventi sportivi in TV per martedì 6 gennaio. In questa giornata troverai gli orari e le modalità di visione di tutte le principali competizioni in programma, per seguire gli appuntamenti sportivi senza sorprese o imprevisti. Una guida utile per conoscere in anticipo le trasmissioni e organizzare al meglio la propria giornata dedicata allo sport.

Giornata interessante per lo sport: di seguito l’intero programma per questo martedì 6 gennaio con gli orari e dove vedere gli eventi. In primo piano c’è la United Cup 2026, torneo a squadre che apre la stagione del tennis mondiale. Iniziano anche ATP e WTA, con gli esordi stagionali di Lorenzo Sonego ed Elisabetta Cocciaretto. . 🔗 Leggi su Sportface.it

