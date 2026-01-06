Martedì 6 gennaio, OA Sport presenta la guida aggiornata agli eventi sportivi in programma oggi. In questa giornata troverete orari, dettagli e modalità di visione, sia in TV che in streaming, per seguire tutte le competizioni senza perdere alcuna occasione. La nostra analisi vi aiuterà a organizzare al meglio la giornata, offrendo informazioni chiare e precise su come seguire gli eventi sportivi di oggi.

Oggi, martedì 6 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. In primo piano la United Cup 2026 di tennis in Australia. Italia impegnata nella notte italiana contro la Francia, sperando di ottenere una vittoria netta e qualificarsi ai quarti di finale. Di scena poi i tornei canonici del circuito ATP e WTA, con gli esordi di Lorenzo Sonego e di Elisabetta Cocciaretto. Allargando gli orizzonti ci sarà da seguire la Tournée dei 4 Trampolini a Bischofshofen (Austria), nonché i tanti match di Eurolega di basket con l’ Olimpia Milano che andrà sul difficile campo del Panatinaikos, mentre la Virtus Bologna affronterà tra le mura amiche lo Zalgiris Kaunas. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (martedì 6 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi anche: Sport in tv oggi (martedì 6 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Leggi anche: Sport in tv oggi (martedì 4 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sport in tv oggi martedì 30 dicembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi martedì 6 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming; Dove vedere in tv la Coppa Italia di volley femminile oggi | orari martedì 30 dicembre programma streaming; Martedì la finale di Coppa Italia Di fronte K Sport e Tolentino Tizi | Faremo una grande prova.

Sport in tv oggi (martedì 6 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi, martedì 6 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. oasport.it