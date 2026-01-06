Ecco la guida aggiornata agli eventi sportivi in TV e streaming di oggi, martedì 6 gennaio. In questa giornata, potrete seguire le principali competizioni grazie alle informazioni su orari, canali e modalità di visione online. OA Sport vi propone un appuntamento utile per non perdere nessuna delle gare in programma, offrendo un quadro completo per gli appassionati di sport.

Oggi, martedì 6 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. In primo piano la United Cup 2026 di tennis in Australia. Italia impegnata nella notte italiana contro la Francia, sperando di ottenere una vittoria netta e qualificarsi ai quarti di finale. Di scena poi i tornei canonici del circuito ATP e WTA, con gli esordi di Lorenzo Sonego e di Elisabetta Cocciaretto. Allargando gli orizzonti ci sarà da seguire la Tournée dei 4 Trampolini a Bischofshofen (Austria), nonché i tanti match di Eurolega di basket con l’ Olimpia Milano che andrà sul difficile campo del Panatinaikos, mentre la Virtus Bologna affronterà tra le mura amiche lo Zalgiris Kaunas. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (martedì 6 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Leggi anche: Sport in tv oggi (martedì 4 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Leggi anche: Sport in tv oggi (martedì 2 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sport in tv oggi martedì 30 dicembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming; Dove vedere in tv la Coppa Italia di volley femminile oggi | orari martedì 30 dicembre programma streaming; Martedì la finale di Coppa Italia Di fronte K Sport e Tolentino Tizi | Faremo una grande prova; Stasera in tv martedì 30 dicembre | Mamma ho perso l’aereo.

Sport in tv oggi (sabato 3 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Riflettori puntati sulle discipline invernali tra il gigante femminile di Kranjska Gora per ... oasport.it

Sport in tv oggi (venerdì 2 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, venerdì 2 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. oasport.it