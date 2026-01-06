Spillette di protesta alla Fenice | 1000 euro di donazioni in quattro ore

Le rappresentanze sindacali unitarie del Teatro La Fenice hanno raccolto oltre 1.000 euro in circa quattro ore per finanziare la stampa di nuove spille con il simbolo della chiave di violino e il cuore. Questa iniziativa di solidarietà mira a sostenere le attività del teatro attraverso il coinvolgimento della comunità e la percezione di un senso di appartenenza condiviso.

Le spillette della Fenice vanno in ristampa - 200 spillette in occasione della protesta silenziosa svoltasi durante il Concerto di Capodanno 2026, la Rsu del Teatro La Fenice di Venezia ha deciso di lanciare di rista ... msn.com

Parte la raccolta fondi della rsu dopo il successo della protesta silenziosa al Concerto di Capodanno contro la nomina di Beatrice Venezi. Donazioni e ristampa delle spillette per difendere l’identità artistica del Teatro La Fenice - facebook.com facebook

Le proteste contro Beatrice Venezi proseguono con delle spillette x.com

