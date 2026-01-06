Spillette di protesta alla Fenice | 1000 euro di donazioni in quattro ore
Le rappresentanze sindacali unitarie del Teatro La Fenice hanno raccolto oltre 1.000 euro in circa quattro ore per finanziare la stampa di nuove spille con il simbolo della chiave di violino e il cuore. Questa iniziativa di solidarietà mira a sostenere le attività del teatro attraverso il coinvolgimento della comunità e la percezione di un senso di appartenenza condiviso.
Ha raggiunto e superato i mille euro di donazioni in circa 4 ore la raccolta fondi delle rappresentanze sindacali unitarie del Teatro La Fenice per poter mandare in stampa altre spille con la chiave di violino e il cuore. Cioè il simbolo scelto per rappresentare, durante il concerto di Capodanno. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
