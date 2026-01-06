Spid di Poste Italiane a pagamento | quali sono le alternative gratis che ti salvano

Dal gennaio 2026, Poste Italiane ha introdotto un costo annuale di 6 euro per il servizio PosteID, l’identità digitale utilizzata da oltre 24 milioni di italiani. Dopo dieci anni di accesso gratuito, è importante conoscere le alternative gratuite disponibili per ottenere lo Spid, il sistema di identificazione digitale. In questa guida, analizziamo le opzioni gratuite per mantenere attiva la propria identità digitale senza costi aggiuntivi.

Dopo dieci anni di accesso gratuito, l’identità digitale degli italiani cambia volto. Dal gennaio 2026, Poste Italiane ha introdotto un contributo annuale di 6 euro per mantenere attivo PosteID, il servizio Spid utilizzato da oltre 24 milioni di cittadini. Una svolta che segna la fine di un’era e che pone milioni di italiani davanti a una scelta: pagare, cambiare provider o passare alla Carta d’identità elettronica. Il primo anno rimane gratuito per i nuovi utenti, ma dal secondo scatta il canone. Per chi ha già attivato lo Spid da tempo, il pagamento sarà richiesto al termine dell’annualità in corso. 🔗 Leggi su Screenworld.it

