La stagione teatrale del Teatro Dante di Sansepolcro riprende con “Gin Game” di Donald Lee Coburn, interpretato da Pamela Villoresi e Giuseppe Pambieri, sotto la regia di Giampiero Francese. Uno spettacolo che unisce intensità e sottile ironia, offrendo al pubblico un’esperienza teatrale di qualità. La programmazione proseguirà con diverse produzioni di rilievo, confermando l’impegno del teatro nel proporre appuntamenti culturali di valore nella stagione in corso.

Riparte la stagione teatrale del Teatro Dante di Sansepolcro con uno spettacolo di grande intensità e raffinata ironia: " Gin Game " di Donald Lee Coburn, con Pamela Villoresi (nella foto) e Giuseppe Pambieri, per la regia di Giampiero Francese. Vincitore del Premio Pulitzer, Gin Game è un’opera di straordinaria vivacità emotiva che affronta con intelligenza e profondità il tema della solitudine nella terza età, intrecciando momenti di sottile comicità a passaggi di forte tensione emotiva. I protagonisti sono Weller e Fonsia, due anziani ospiti della stessa casa di riposo, entrambi privi di legami e amicizie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spettacoli teatrali: riparte la stagione

Leggi anche: Spettacoli teatrali in carcere, con detenuti autori e attori

Leggi anche: Canti natalizi, giochi, spettacoli teatrali e presepi: a Castelfiorentino si accende la magia del Natale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Spettacoli teatrali: riparte la stagione; Piccolo grande Teatro Bì, dopo i sold-out del 2025 si riparte da Paolini; A gennaio riparte la stagione di spettacoli al Teatro degli Animosi a Carrara; Casinò di Sanremo, la stagione teatrale riparte l’11 gennaio con Bocci e Belvedere.

Rodari al teatro Dovizi, è una stagione da fiaba - Alla programmazione serale si affianca il calendario di Uomini dalle stelle, la rassegna teatrale tu ... msn.com