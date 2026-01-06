Specialista dei trasporti Un corso di formazione per operare in banchina

Da domani riprendono le iscrizioni al corso ’ Specialista del Trasporto ’. Una proposta formativa strutturata per l’ingresso nel settore della logistica e dei trasporti, promossa dalla scuola nazionale Trasporti e logistica nell’ambito del programma regionale ’Formare per occupare’, in collaborazione con Triacca trasporti. Il corso prepara a svolgere attività centrali per il settore: movimentazione delle merci, utilizzo di mezzi e attrezzature, gestione delle procedure operative, lavoro in contesti organizzativi complessi che gravitano soprattutto nel porto e nelle attività portuali. Il profilo in uscita integra competenze riconducibili a più ambiti professionali: magazzino, piazzale, terminal e trasporto su strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

