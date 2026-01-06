Spari per festeggiare il Capodanno un proiettile entra in un’abitazione

Durante i festeggiamenti di Capodanno a Porto Empedocle, un colpo d'arma da fuoco ha accidentalmente raggiunto l’interno di un’abitazione. L’episodio, verificatosi durante i festeggiamenti, è stato attribuito verosimilmente a uno sparo celebrativo. Fortunatamente, non si registrano feriti. La scena sottolinea i rischi legati all’uso di fuochi d’artificio e armi durante le festività.

Un colpo d'arma da fuoco esploso verosimilmente durante i festeggiamenti di Capodanno ha raggiunto l'interno di un'abitazione a Porto Empedocle. Il proiettile ha attraversato una finestra. L'episodio, avvenuto in una zona residenziale del centro abitato, avrebbe potuto avere conseguenze ben più.

