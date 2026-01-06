Spari fuori da una discoteca | ferito un ragazzo

Nella notte del 6 gennaio, all’esterno di una discoteca a Napoli, sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco. Un giovane di 20 anni è stato colpito alla gamba sinistra e trasportato in ospedale per le cure necessarie. L’episodio ha generato preoccupazione tra i presenti, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Spari all'alba di oggi, 6 gennaio, all'esterno di una discoteca a Napoli. Un ragazzo di 20 anni è rimasto ferito alla gamba sinistra. Il giovane è stato portato in ospedale e già ascoltato dalla polizia. Le indagini sono alle battute iniziali.Spari in strada a Napoli, ferito ragazzo di 20.

