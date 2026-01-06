Spari ad Agnano gambizzato un 20enne in via Scarfoglio

Nella zona di Agnano a Napoli, un giovane di 20 anni è stato ferito alla gamba sinistra a causa di colpi d'arma da fuoco. L’incidente si è verificato in via Scarfoglio, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza nel quartiere. Indagini in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità.

Si torna a sparare a Napoli. Ad Agnano, un giovane di 20 anni è stato ferito alla gamba sinistra da colpi d'arma da fuoco. I fatti sarebbero avvenuti in via Scarofoglio, dove è intervenuta la Polizia di Stato. Sul manto stradale sono stati trovati bossoli e proiettili, circostanza che ha reso necessario deviare temporaneamente il traffico.

