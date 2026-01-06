Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha commentato la partita durante un’intervista a DAZN, sottolineando l’errore dal dischetto che ha complicato la situazione della squadra. Ha inoltre menzionato Chiesa, rispondendo con una battuta alle domande sui suoi aggiornamenti. Le sue parole evidenziano le sfide e le responsabilità che la squadra deve affrontare in vista delle prossime sfide.

Spalletti a DAZN: «Abbiamo sbagliato un rigore che ci mette nelle condizioni di dover vincere a tutti i costi». Le dichiarazioni del tecnico della Juve. Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida tra Sassuolo e Juventus. Le sue dichiarazioni. DAVID – « Rigore? Io lo decido sempre, non bisogna dare retta a chi prende il telefonino e si filma. Noi lo scriviamo sempre sui fogli dentro lo spogliatoio e domenica c’era scritto Locatelli e Yildiz, poi hanno una testa e hanno deciso di far così e non si può andare a togliere il pallone tra le mani di un calciatore che comunque di rigori ne ha battuti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Spalletti a DAZN: «Abbiamo sbagliato un rigore che ci mette nelle condizioni di dover vincere a tutti i costi. Chiesa? Mi date una notizia»

