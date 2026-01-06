Sospetta fuga di gas in galleria controlli dei vigili del fuoco a Tremonzelli

Nella zona di Tremonzelli, lungo la strada Palermo-Catania, si sono resi necessari controlli dei vigili del fuoco a causa di una sospetta fuga di gas vicino alla galleria. Il tratto interessato è stato chiuso per circa due ore al fine di garantire la sicurezza e permettere le verifiche del caso. La situazione è stata successivamente riportata sotto controllo, senza ulteriori complicazioni.

La notte della Vigilia di Natale, i carabinieri di Malnate hanno notato due persone a bordo di un’auto sospetta, che alla loro vista si sono subito date alla fuga. Tra loro, un 41enne extracomunitario, destinatario di due ordini di carcerazione con una pena residu - facebook.com facebook

Sospetto fuga di monossido di carbonio a Borgo San Dalmazzo: famiglia in pericolo x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.