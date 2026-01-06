Sospetta fuga di gas in galleria controlli dei vigili del fuoco a Tremonzelli

Nella zona di Tremonzelli, lungo la strada Palermo-Catania, si sono resi necessari controlli dei vigili del fuoco a causa di una sospetta fuga di gas vicino alla galleria. Il tratto interessato è stato chiuso per circa due ore al fine di garantire la sicurezza e permettere le verifiche del caso. La situazione è stata successivamente riportata sotto controllo, senza ulteriori complicazioni.

Chiuso per circa due ore un tratto di strada della Palermo-Catania per una sospetta fuga di gas vicino alla galleria di Tremonzelli, nel territorio di Polizzi Generosa. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 13 di oggi per effettuare delle verifiche in seguito ad alcune segnalazioni giunte al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

