Sorrisi ai pazienti dell' ospedale di Polistena i carabinieri arrivano in pediatria con la Befana

Un gesto di solidarietà e vicinanza si è svolto questa mattina all’ospedale di Polistena, dove una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri e i militari della compagnia di Taurianova hanno portato un sorriso ai bambini del reparto di pediatria in occasione dell’Epifania. L’iniziativa ha rappresentato un momento di attenzione verso i più piccoli e un segno di vicinanza alle famiglie in un periodo di festa.

Un'Epifania all'insegna della vicinanza e dell'attenzione verso i più fragili. Questa mattina infatti, una delegazione dell'Associazione nazionale carabinieri (Anc), insieme ai militari della compagnia di Taurianova, ha fatto visita al reparto di pediatria dell'ospedale di Polistena, trasformando.

